На Донетчине задержали пособницу боевиков ОРДЛО

04.11.2021 09:00

В Донецкой области задержана 23-летняя жительница Донецка, которую подозревают в содействии деятельности террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что в октябре 2021 года подозреваемая, получив задание от представителя НВФ "ДНР", приехала на подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области для перемещения обустроенного боевиками схрона с боевыми припасами, взрывчатыми устройствами и веществами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все это она хранила в упаковках из-под муки на съемной квартире.

Помимо этого, подозреваемая должна была сфотографировать и снять на видео административные здания и прилегающие к ним территории. А также вести фото- и видеофиксацию служебных автомобилей, которые могли стать объектом террористического акта.

Сейчас фигурантке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 227 тысяч гривен.