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В Северодонецке СБУ предотвратила условный "теракт" на "Азоте"
Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях провело межведомственные контрдиверсионные тренировки в Северодонецке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По легенде условные террористы готовили взрыв на объединении "Азот". Поражение этого объекта критической инфраструктуры могло бы повлечь за собой экологическую катастрофу регионального масштаба.
Целью тренировок стала проверка состояния антитеррористической защищенности стратегически важного предприятия и готовности силовиков к противодействию возможным угрозам.
В частности, перед участниками тренировок стояла задача своевременного обнаружения взрывного устройства и предупреждения теракта на химическом предприятии.
В условиях, максимально приближенных к реальным, они продемонстрировали готовность к действиям в экстремальной обстановке. В частности, успешно провели мероприятия по разминированию и отработали алгоритм действий в условиях диверсионной опасности.
Теги: Донбасс, Северодонецк, теракт, СБУ, учения
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