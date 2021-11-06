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Архив - Донецкая область

В Краматорске началась масштабная модернизация автобусного парка

06.11.2021 17:00
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В Краматорске началась масштабная модернизация автобусного парка

В Краматорске уже на следующей неделе на пассажирских маршрутах будут ходить новые автобусы. Об этом городской голова Александр Гончаренко сообщил на своей странице в фейсбуке.
В рамках договоренностей между Краматорским городским советом и предприятиями-автоперевозчиками о необходимости обновления подвижного состава, на следующей неделе на городские маршруты № 21, 30, 31 выходят 7 новых автобусов «Троянда».
Автобусы рассчитаны на 24 посадочных места, из них 4 для людей с инвалидностью, имеют цифровые информационные табло, звуковые системы оповещения, низкопрофильную заднюю площадка, окна с тонировкой от солнца.
"Еще через неделю ожидаем первую партию уже коммунальных автобусов. 27 новых машин заменят морально устаревших предшественников", — отметил Гончаренко.



Теги: Донбасс, Краматорск, обновление, автобусы
 
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