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Архив - Донецкая область

Олег Газманов отменил свои концерты в ОРДЛО

07.11.2021 13:00
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Олег Газманов отменил свои концерты в ОРДЛО

Российский певец Олег Газманов отменил запланированные на 13-14 ноября концерты в оккупированных Донецке и Луганске. Его видеообращение об этом опубликовали подконтрольные группировке "ДНР" телеграм-каналы, передают Новости Донбасса.
"Это связано с тяжелой обстановкой с связи с коронавирусной инфекцией. Мне, конечно, очень жаль, потому что я ждал этой встречи, чтобы показать вам новую юбилейную программу, новые песни. Но я думаю, что все же хорошо, что мы отменили эти концерты, потому что крайне тяжело было бы осознавать всем нам, что кто-то, посетив эти концерты, заразился бы и тяжело заболел", — сказал певец.
Концерты планировались в рамках тура Газманова "7:0 в мою пользу". Согласно информации на сайте по продаже билетов, их стоимость составляла от 1000 до 4200 рублей (360-1500 гривен).
Следует отметить, что с 2015 года из-за поддержки аннексии Крыма Олег Газманов внесен в "черный список" министерства культуры Украины как артист, угрожающий национальной безопасности страны.



Теги: Донбасс, концерт, Олег Газманов, отмена, ОРДЛО
 
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