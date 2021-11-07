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Архив - Донецкая область

Сутки в ООС: два нарушения "тишины", без потерь

07.11.2021 09:00
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Сутки в ООС: два нарушения "тишины", без потерь

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих нет. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.
"Вблизи Зайцево враг открывал огонь из стрелкового оружия. В районе населенного пункта Болотене сепаратисты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17", - говорится в сообщении.
На вооруженные провокации противника бойцы ВСУ открывали ответный огонь.



Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
 
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