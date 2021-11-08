В ГПСУ отметили уменьшение количества людей, пересекающих КПВВ на Донбассе

08.11.2021 10:00

Работа всех КПВВ на линии разграничения ежедневно начинается с 08:00 и продолжается до 16:00. Однако движение на большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Ежедневно работает только КПВВ «Станица Луганская». В то же время тут продолжают дейстовавать ограничения введенные луганской стороной. Через данный гуманитарный коридор пассажиропоток за неделю уменьшился еще на 20%.

За неделю через этот КПВВ прошло на 600 граждан меньше, чем за прошлый период. С минувшей субботы через «Станицу Луганскую» в сторону Луганска прошли 1472 человека, а на контролируемую территорию — 436 человек.

Дорожный коридор «Новотроицкое — Еленовка» был разблокирован в понедельник и пятницу. Линию разграничения в этом контрольном пункте пересекли 328 человек и 57 транспортных средств в сторону Донецка. В то же время 236 человек и 53 транспортных средства проехали на подконтрольную украинским властям территорию.

Через КПВВ «Новотроицкое» за неделю проехали 5 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Жителям неподконтрольного Донбасса доставлено около 111 тонн продуктовых наборов и товаров медицинского назначения.