В ОРДО завтра на 6 часов отключат мобильную связь

09.11.2021 17:00

В среду, 10 ноября, с 00:00 до 6:00 для абонентов мобильного оператора оккупантов "Феникс" будет отсутствовать мобильный интернет по всей территории ОРДО. Об это сообщил так называемый глава "администрации" оккупированного "ДНР" Донецка Алексей Кулемзин.

Также будут недоступны возможности смены тарифов, подключения и отключения пакетов мобильного интернета.

Утверждается, что перебои будут связаны с проведением технических работ.