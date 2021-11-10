Жители донецкого микрорайона Боссе остались без отопления и горячей воды

10.11.2021 16:00

В оккупированном Донецке жители микрорайона Боссе остались без отопления и горячей воды. Теплоснабжение на Боссе исчезло сегодня, 10 ноября, из-за аварии, сообщают подконтрольные "ДНР" сайты.

"Донбасстеплоэнерго" отмечает, что причиной отключения тепла стал порыв труб, но ремонтные работы уже начались.

"Ожидается, что последствия аварии удастся устранить в ближайшее время, отопление возобновится ориентировочно до завтрашнего утра", — отмечается в сообщении.

Всего отопление и горячее водоснабжение отсутствуют в 25 домах по улицам Пухова и Речная.