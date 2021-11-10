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Жители донецкого микрорайона Боссе остались без отопления и горячей воды
10.11.2021 16:00
В оккупированном Донецке жители микрорайона Боссе остались без отопления и горячей воды. Теплоснабжение на Боссе исчезло сегодня, 10 ноября, из-за аварии, сообщают подконтрольные "ДНР" сайты.
"Донбасстеплоэнерго" отмечает, что причиной отключения тепла стал порыв труб, но ремонтные работы уже начались.
"Ожидается, что последствия аварии удастся устранить в ближайшее время, отопление возобновится ориентировочно до завтрашнего утра", — отмечается в сообщении.
Всего отопление и горячее водоснабжение отсутствуют в 25 домах по улицам Пухова и Речная.
Теги: Донецк, отопление, авария, горячая вода
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