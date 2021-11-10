Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Жители донецкого микрорайона Боссе остались без отопления и горячей воды

10.11.2021 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Жители донецкого микрорайона Боссе остались без отопления и горячей воды

В оккупированном Донецке жители микрорайона Боссе остались без отопления и горячей воды. Теплоснабжение на Боссе исчезло сегодня, 10 ноября, из-за аварии, сообщают подконтрольные "ДНР" сайты.
"Донбасстеплоэнерго" отмечает, что причиной отключения тепла стал порыв труб, но ремонтные работы уже начались.
"Ожидается, что последствия аварии удастся устранить в ближайшее время, отопление возобновится ориентировочно до завтрашнего утра", — отмечается в сообщении.
Всего отопление и горячее водоснабжение отсутствуют в 25 домах по улицам Пухова и Речная.



Теги: Донецк, отопление, авария, горячая вода
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх