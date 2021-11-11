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Стали известны результаты вчерашнего заседания ТКГ
Вчера состоялись очередные консультации ТКГ в режиме видеоконфреренции. Об этом сообщается в Facebook украинской делегации.
Украинскую делегацию возглавил А. Мережко, заместитель Главы делагации, народный депутат Украины, Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
В вопросах безопасности:
Согласно докладу Главы СММ ОБСЕ не прекращаются случаи препятствования деятельности Миссии со стороны российских вооруженных формирований.
Среди них: ограничение свободы передвижения, попытки радиопридушения каналов управления наблюдательных БПЛА СММ ОБСЕ, и др.
Украинская делегация поддержала намерение Главы СММ ОБСЕ вынести вопрос препятствования деятельности СММ на заседание Постоянного Совета ОБСЕ в Вене.
Вопрос ограничений свободы передвижения СММ ОБСЕ стал главным во время консультаций и сконцентрировал на себе главное внимание.
Гуманитарная часть:
Позитивной новостью является открытие со стороны временно оккупированных территорий (хотя и с определенными ограничениями) единственного действующего в Луганской области КПВВ «Станица Луганская».
Социально-экономическая и экологическая часть:
Во время консультаций Рабочей группы по социальным и экономическим вопросам были рассмотрены вопросы водоснабжения, обеспечения мобильной связи.
Участники согласовали возможность осуществления визита инспекторов МАГАТЭ для осуществления проверки мест сохранения ядерного материала.
Украинская сторона сообщила о возможности продления срока действия карт «Ощадбанк» для выплаты пенсий, однако акцентировала внимание и на важности отмены недавно введенных на временно оккупированных территориях в Луганской области дополнительных требований для пересечения линии разграничения
Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, открытия КПВВ, строгого соблюдения режима прекращения огня и выполнения решений Парижского саммита.
Следующее заседание запланировано на 24 ноября.
Теги: Донбасс, итоги, заседание, ТКГ
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