Стали известны результаты вчерашнего заседания ТКГ

11.11.2021 15:00

Вчера состоялись очередные консультации ТКГ в режиме видеоконфреренции. Об этом сообщается в Facebook украинской делегации.

Украинскую делегацию возглавил А. Мережко, заместитель Главы делагации, народный депутат Украины, Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

В вопросах безопасности:

Согласно докладу Главы СММ ОБСЕ не прекращаются случаи препятствования деятельности Миссии со стороны российских вооруженных формирований.

Среди них: ограничение свободы передвижения, попытки радиопридушения каналов управления наблюдательных БПЛА СММ ОБСЕ, и др.

Украинская делегация поддержала намерение Главы СММ ОБСЕ вынести вопрос препятствования деятельности СММ на заседание Постоянного Совета ОБСЕ в Вене.

Вопрос ограничений свободы передвижения СММ ОБСЕ стал главным во время консультаций и сконцентрировал на себе главное внимание.

Гуманитарная часть:

Позитивной новостью является открытие со стороны временно оккупированных территорий (хотя и с определенными ограничениями) единственного действующего в Луганской области КПВВ «Станица Луганская».

Социально-экономическая и экологическая часть:

Во время консультаций Рабочей группы по социальным и экономическим вопросам были рассмотрены вопросы водоснабжения, обеспечения мобильной связи.

Участники согласовали возможность осуществления визита инспекторов МАГАТЭ для осуществления проверки мест сохранения ядерного материала.

Украинская сторона сообщила о возможности продления срока действия карт «Ощадбанк» для выплаты пенсий, однако акцентировала внимание и на важности отмены недавно введенных на временно оккупированных территориях в Луганской области дополнительных требований для пересечения линии разграничения

Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, открытия КПВВ, строгого соблюдения режима прекращения огня и выполнения решений Парижского саммита.

Следующее заседание запланировано на 24 ноября.