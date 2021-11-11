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Сутки на Донбассе: пять обстрелов, потерь нет

11.11.2021 10:00
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Сутки на Донбассе: пять обстрелов, потерь нет

На Донбассе за прошедшие сутки, 10 ноября, со стороны вражеских войск зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-служба ООС.
В районе населенного пункта Причепиловка враг вел обстрел из минометов калибра 82 мм. Вблизи Екатериновки открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Широкино был совершен обстрел из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. У Золотого-4 противник обстрелял позиции украинских военных из стрелкового оружия.
Недалеко от Новотошкивского вражеские войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов нет.



Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
 
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