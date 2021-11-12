В Мариуполе отменили бесплатный проезд в транспорте для невакцинированных пенсионеров

12.11.2021 13:00

Пенсионеры по возрасту, которые не имеют прививок от COVID-19, будут оплачивать полную стоимость проезда в коммунальном и частном транспорте Мариуполя, сообщает MRPL.CITY.

Такое решение комиссии по технико-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вступит в силу в понедельник, 15 ноября. Об этом в эфире «Мариупольского телевидения» рассказал заместитель городского головы Аркадий Мешков.

По его словам, такое решение было принято для того, чтобы обезопасить людей 60+ от COVID-19. При этом оставили возможность бесплатного проезда для тех пенсионеров, которые имеют сертификат о вакцинации.

«Введено ограничение на бесплатный проезд в транспорте среди пенсионеров по возрасту… Дабы обеспечить, чтобы наши почтенные пенсионеры беспричинно лишний раз не выходили в общественные места, оставались дома», - пояснил Аркадий Мешков.

Он также добавил, что данное решение будет действовать в мариупольском транспорте до отмены «красной» зоны.