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Пожилые мариупольцы получат продуктовые корзинны за вакцинацию от COVID-19
В Мариуполе наблюдается печальная коронавирусная статистика. В городе продолжает расти число заболевших, а также умерших от COVID-19. Несмотря на высокий процент вакцинированных жителей города, количество пенсионеров, которые привились хотя бы одной дозой вакцины, достигло только 7%. Об этом заявил городской голова Вадим Бойченко в проекте "#ТутВарто бути здоровим".
Он рассказал, что время выздоровления стало длиннее, а течение болезни – тяжелее в несколько раз. В первую очередь в группе риска люди старшего поколения. Чтобы мотивировать мариупольцев возрастом 70+ к вакцинации, после прививки пенсионерам будут выдавать продуктовые корзины, как благодарность за ответственную позицию.
"Остановить рост заболеваемости можно только одним способом – вакцинировавшись. Так мы сможем вернуться к нормальной жизни и защитить наших пенсионеров от болезни. Я обращаюсь к молодым жителям Мариуполя и прошу их, чтобы они помогли вакцинироваться своим родителям, бабушкам и дедушкам", – сказал Вадим Бойченко.
Теги: пенсионер, Мариуполь, продукты, вакцинация, COVID-19
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