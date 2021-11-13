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В Донецке закончили монтаж нового колеса обозрения

13.11.2021 15:00
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В Донецке закончили монтаж нового колеса обозрения

В неподконтрольном Украине Донецке провели пробный запуск нового колеса обозрения в парке им. Щербакова. Об этом сообщает Telegram-канал "ShortЫ ДНР".
По заверению "директора" парка Вячеслава Лаврушко, жители и гости города смогут посетить колесо обозрения уже в этом году.
Аттракцион способен работать в зимнее время при температуре до -15 градусов. Он оснащен 18 полностью остекленными кабинками, восемь из которых – с подогревом, одна – с элементами доступности для людей с ограниченными физическими возможностями.
Лаврушко также уточнил, что диаметр нового колеса 28,3 метра, а высота 31,5, тогда как у старой версии аттракциона диаметр составлял 24 метра, а высота – 27.



Теги: Донецк, Донбасс, колесо обозрения
 
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