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НВФ ОРДЛО обстреляли санитарные автомобили ВСУ
В ночь на воскресенье в Донецкой области водитель-санитар получил тяжелое ранение в результате обстрела сепаратистами санитарных машин ВСУ в районе поселка Невельское. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 14 ноября.
Указано, что в направлении Невельского велся огонь из минометов калибра 120-мм
"В результате обстрела водитель-санитар получил ранения. Повреждены два санитарных автомобиля. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – тяжелое", – говорится в сообщении.
При этом за прошедшие сутки, 13 ноября, зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня противником, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В результате обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения. Он находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
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