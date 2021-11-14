Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

НВФ ОРДЛО обстреляли санитарные автомобили ВСУ

14.11.2021 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
НВФ ОРДЛО обстреляли санитарные автомобили ВСУ

В ночь на воскресенье в Донецкой области водитель-санитар получил тяжелое ранение в результате обстрела сепаратистами санитарных машин ВСУ в районе поселка Невельское. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 14 ноября.
Указано, что в направлении Невельского велся огонь из минометов калибра 120-мм
"В результате обстрела водитель-санитар получил ранения. Повреждены два санитарных автомобиля. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – тяжелое", – говорится в сообщении.
При этом за прошедшие сутки, 13 ноября, зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня противником, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В результате обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения. Он находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.



Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх