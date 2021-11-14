В ГПСУ рассказали о работе КПВВ в зоне ООС за неделю

14.11.2021 15:00

Пассажиропоток через КППВ "Станица Луганская" увеличился в пять раз за последнюю неделю. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Ежедневно движение через линию соприкосновения осуществлялось в КПВВ "Станица Луганская". С четверга, 11 ноября, там наблюдается рост пассажиропотока более чем в пять раз. Всего за неделю через этот дорожный коридор в сторону Луганска прошли 2229 человек, а на контролируемую Украиной территорию — 2213 человек", — поинформировали пограничники.

Через транспортный коридор "Новотроицкое — Еленовка" совершался пропуск только в понедельник и пятницу. За эти дни линию соприкосновения в контрольном пункте пересекли 299 человек и 55 транспортных средств на неподконтрольную часть Донбасса и одновременно 241 человек и 48 транспортных средств проехали на подконтрольную украинским властям территорию.