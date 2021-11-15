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Архив - Донецкая область

НВФ ОРДЛО совершили 19 обстрелов, ранен воин ВСУ

15.11.2021 08:00
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НВФ ОРДЛО совершили 19 обстрелов, ранен воин ВСУ

За прошедшие сутки, 14 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 19 нарушений режима прекращения огня, 7 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в фейсбуке.
Так, по данным штаба, в направлении Невельского оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм. Под обстрел из артиллерии калибра 122 мм попали окраины населенного пункта - повреждены жилые дома и близлежащая территория. Потерь среди гражданского населения нет.
Недалеко от Чермалыка враг дважды применил противотанковый ракетный комплекс.
Вблизи Причепиловки российские наемники вели обстрел из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, оккупанты осуществили дистанционное минирование возле населенного пункта минами ПОМ-2.
В сторону населенного пункта Орехово-Донецкое вражеские войска открывали огонь из артиллерии калибра 152 мм.
Возле Катериновки Луганской области противник дважды обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе Новолуганского российские наемники два раза применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Недалеко от Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь, используя минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
В сторону Крымского враг дважды вел огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Позиции вблизи Новоалександровки попали под обстрел минометов калибра 120 мм.
В направлении Пивденного обстрел производился из гранатометов разных систем.
В Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
"В результате вражеских действий получил ранение водитель-санитар. Повреждены два санитарных автомобиля. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - тяжелое", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
 
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