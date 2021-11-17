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Архив - Донецкая область

Село Невельское снова попало под обстрел боевиков

17.11.2021 15:00
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Село Невельское снова попало под обстрел боевиков

На Донбассе второй раз за неделю под обстрел попало село Невельское, повреждены семь домов. Об этом в среду, 17 ноября, сообщает полиция Донецкой области.
"Утром, в 6:45, в полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что в 2:30 село Невельское подверглось обстрелам со стороны незаконных вооруженных формирований. Правоохранители обследуют поселок, документируют последствия преступления и выясняют, какая помощь нужна местным жителям", - говорится в сообщении.
Зафиксировано повреждение семи домов, два из которых разрушены. Жертв среди населения нет.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).



Теги: Донбасс, дом, село, обстрел, разрушения, НВФ
 
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