В районе ООС захвачен российский наемник

17.11.2021 16:00

Украинские военнослужащие, выполняющие боевые задания в районе проведения ООС, задержали на линии разграничения российского наемника так называемой "ЛНР". Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что со снаряженным магазином от автомата Калашникова он двигался в сторону украинских позиций.

"Во время поверхностного осмотра военные обнаружили у боевика военный билет "ЛНР" и временное удостоверение жителя ОРДЛО. После задержания боевика украинские военнослужащие передали его контрразведчикам Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что предварительно было установлено, что задержанный - уроженец Российской Федерации, который в 2018 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Там он был на "должностях" стрелка, а затем помощника гранатометчика группировки боевиков, участвовал в обстрелах подразделений операции Объединенных сил, в том числе из крупнокалиберного пулемета "Утес".

Отмечается, что следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по:

– ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

– ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

– ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований);

– 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

"Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности", - резюмировали в штабе ООС.