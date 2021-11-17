Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В районе ООС захвачен российский наемник

17.11.2021 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В районе ООС захвачен российский наемник

Украинские военнослужащие, выполняющие боевые задания в районе проведения ООС, задержали на линии разграничения российского наемника так называемой "ЛНР". Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что со снаряженным магазином от автомата Калашникова он двигался в сторону украинских позиций.
"Во время поверхностного осмотра военные обнаружили у боевика военный билет "ЛНР" и временное удостоверение жителя ОРДЛО. После задержания боевика украинские военнослужащие передали его контрразведчикам Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что предварительно было установлено, что задержанный - уроженец Российской Федерации, который в 2018 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Там он был на "должностях" стрелка, а затем помощника гранатометчика группировки боевиков, участвовал в обстрелах подразделений операции Объединенных сил, в том числе из крупнокалиберного пулемета "Утес".
Отмечается, что следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по:
– ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
– ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);
– ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований);
– 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
"Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности", - резюмировали в штабе ООС.



Теги: Россия, Донбасс, наемник, задержание, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх