Волонтеры из Светлодарска запустили проект компьютерной помощи детям из прифронтовой зоны

18.11.2021 17:00

Волонтеры проекта “Открой онлайн ученику” просят у людей старые ненужные им компьютеры и ноутбуки, ремонтируют и при необходимости доукомплектовывают их, а затем передают детям, живущим без современных технологий, сообщает Свободное радио.

Автором инициативы является ветеран АТО Андрей Полухин. “Сам живу в Светлодарске, переехал в 2018 году. Я являюсь ветераном войны и неравнодушен к тому, что здесь происходит, поэтому была идея сделать такой проект. Во время карантина начал саморазвиваться, решил чинить компьютеры, и вот все выросло в такое дело”, — говорит волонтер.

Проект длится уже более полугода. За это время активисты передали 5 ноутбуков на нужды детей с прифронтовой территории.

Кроме того, большая помощь поступила волонтерам из-за границы. Украинская диаспора из немецкого города Бамберг узнали о проекте и отправили 30 компьютеров. Первая партия уже прибыла в Светлодарск накануне.

“Нам сегодня пришло 10 из этих компьютеров, один из них мы уже передали парню, проживающему в Светлодарске. Другие компьютеры после доукомплектации мышками, веб-камерами и шнурами поедут в Авдеевку и Торецк”, — говорит Андрей Полухин.

Помочь проекту может любой желающий. Если у вас есть компьютер, которым вы уже не пользуетесь и хотели бы дать ему вторую жизнь — напишите на Facebook-страницу фонда “Голоса детей” по ссылке.