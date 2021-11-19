Шон Пенн побывал на передовой в зоне проведения ООС

19.11.2021 08:00

Лауреат двух "Оскаров", американский актер и режиссер Шон Пенн посетил зону ООС в рамках подготовки к съемкам своего документального фильма о событиях на Майдане и войне на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"В творческом сотрудничестве с украинской продюсерской группой обладатель двух "Оскаров" планирует снять документальный фильм об Украине. Основной замысел – рассказать широкой публике о событиях, которые сейчас происходят в нашей стране.

Увидеть своими глазами последствия российской агрессии Шон Пенн смог, посетив один из населенных пунктов Приазовья, который больше всего почувствовал на себе всю силу "братской" любви сторонников кремлевской экспансии.

За время визита у режиссера была возможность пообщаться с украинскими военнослужащими, которые сегодня, в составе одного из подразделений Вооруженных сил Украины, защищают украинскую землю и дают достойный отпор врагу", - отмечается в сообщении в Facebook.