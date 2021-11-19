- Шон Пенн побывал на передовой в зоне проведения ООС08:00
- Волонтеры из Светлодарска запустили проект компьютерной помощи детям из прифронтовой зоны17:00
- В "ДНР" заявили о запуске горловского "Стирола"14:00
- В школах ОРДО возобновляется очное обучение13:00
- Сутки в ООС: 15 обстрелов, четверо раненых08:00
- В районе ООС захвачен российский наемник16:00
- Село Невельское снова попало под обстрел боевиков15:00
- Зону ООС посетила посол Ирландии14:00
- За сутки на Донбассе 14 обстрелов, ранен боец10:00
- НВФ ОРДЛО обстреляли жилой сектор в Марьинке09:00
Шон Пенн побывал на передовой в зоне проведения ООС
Лауреат двух "Оскаров", американский актер и режиссер Шон Пенн посетил зону ООС в рамках подготовки к съемкам своего документального фильма о событиях на Майдане и войне на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
"В творческом сотрудничестве с украинской продюсерской группой обладатель двух "Оскаров" планирует снять документальный фильм об Украине. Основной замысел – рассказать широкой публике о событиях, которые сейчас происходят в нашей стране.
Увидеть своими глазами последствия российской агрессии Шон Пенн смог, посетив один из населенных пунктов Приазовья, который больше всего почувствовал на себе всю силу "братской" любви сторонников кремлевской экспансии.
За время визита у режиссера была возможность пообщаться с украинскими военнослужащими, которые сегодня, в составе одного из подразделений Вооруженных сил Украины, защищают украинскую землю и дают достойный отпор врагу", - отмечается в сообщении в Facebook.
Теги: Донбасс, фильм, Шон Пенн, ООС
- Звезда фильма "Один дома" объявил, что прощается с кино
- Учасниця шоу “Х-фактор” з Тернополя знялась у відвертих сценах (відео)
- Звезда фильма "Такси" попал в базу Миротворца
- В украинский прокат вышла драма о Донбассе с Ванессой Паради
- "Хуизмистерпутин" - документальный фильм о криминальном прошлом Путина (ВИДЕО)
- Том Круз едва не сгорел заживо
- Шон Пенн побывал на передовой в зоне проведения ООС08:00
- Волонтеры из Светлодарска запустили проект компьютерной помощи детям из прифронтовой зоны17:00
- В "ДНР" заявили о запуске горловского "Стирола"14:00
- В школах ОРДО возобновляется очное обучение13:00
- НВФ обстреляли телевышку для вещания на ОРДЛО в Камышевахе11:00
- Сутки в ООС: 15 обстрелов, четверо раненых08:00
- В районе ООС захвачен российский наемник16:00
- Село Невельское снова попало под обстрел боевиков15:00
- Зону ООС посетила посол Ирландии14:00
- Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Рубежном12:00
- Шон Пенн побывал на передовой в зоне проведения ООС08:00
- Волонтеры из Светлодарска запустили проект компьютерной помощи детям из прифронтовой зоны17:00
- Расширение программы доступных кредитов для бизнеса. Что нужно знать?16:00
- На Харьковщине задержан чиновник, шпионивший на боевиков ОРДЛО15:00
- В "ДНР" заявили о запуске горловского "Стирола"14:00
- В школах ОРДО возобновляется очное обучение13:00
- Шон Пенн тайно посетил Мариуполь12:00
- НВФ обстреляли телевышку для вещания на ОРДЛО в Камышевахе11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 ноября10:00
- Петракова утвердили главным тренером сборной Украины по футболу09:00
- Расширение программы доступных кредитов для бизнеса. Что нужно знать?16:00
- Без штампов и бумажных справок. Что нужно знать об электронной прописке?17:00
- Деньги на строительство ЦПАУ в общинах17:00
- Зафіксуйте ціну на газ до кінця опалювального сезону разом з ГК «Нафтогаз України»13:00
- Как получить свидетельство или сертификат о вакцинации от COVID-19?15:00
- Последний шанс на растаможивание авто на еврономерах13:00
- Вакцинировался сам – убеди других17:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- В районе ООС захвачен российский наемник
- В ОРДЛО объявили сборы для военнообязанных запаса
- На КПВВ «Станица Луганская» установили рентгеновские сканеры
- В "ДНР" заявили о запуске горловского "Стирола"
- Путин уравнял товары из ОРДЛО с российскими
- НВФ обстреляли телевышку для вещания на ОРДЛО в Камышевахе
- В Рубежном убит сотрудник Патрульной полиции
- На Харьковщине задержан чиновник, шпионивший на боевиков ОРДЛО
- Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Рубежном
- НВФ ОРДЛО обстреляли жилой сектор в Марьинке