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Украинский воин получил смертельное ранение на Донбассе
В течение текущих суток, 19 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в фейсбуке.
В направлении Марьинки оккупанты вели огонь дважды, применяя артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 82 мм.
В сторону населенного пункта Лопаскино противник совершил обстрел из миномета калибра 82 мм.
В районе Причепиловки вражеские войска вели огонь из стрелкового оружия.
"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - сообщили в штабе.
Теги: Донбасс, погибший, ООС
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