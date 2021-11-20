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Полиция Донетчины объявила о наборе сотрудников

20.11.2021 13:00
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Полиция Донетчины объявила о наборе сотрудников

Конкурсный набор на 40 вакантных должностей в подразделения полиции Донецкой области стартовал вчера, 19 ноября. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в регионе.
Кандидатам, которые получили полное общее среднее образование, предлагаются должности помощника следователя, полицейского водителя, полицейского по логистике и полицейского батальона конвойной службы.
Основные требования:
- возраст от 18 лет;- полное общее среднее или высшее образование;
- свободное владение украинским языком;
- знание Конституции Украины, Закона Украины «О Национальной полиции», ЗУ «О предотвращении коррупции», а также квалификационные знания в соответствии с выбранной должностью;
- наличие водительского удостоверения категории «В» (на должность полицейских-водителей);
- наличие государственного сертификата о свободном владении государственным языком (С-1, С-2) для кандидатов на должности среднего состава (следователь, дознаватель, участковый офицер полиции, инспектор по ювенальной превенции).
Прошедшим отбор обещают стабильную заработную плату, социальное обеспечение в соответствии с действующим законодательством, профессиональную подготовку по международным стандартам и перспективу карьерного роста.
Набор будет проходить до 29 ноября.
Анкету для участия в конкурсе можно заполнить на сайте во вкладке «Открытые конкурсы». Для этого необходимо выбрать раздел «Донецкая область» и заполнить анкетные данные на получение понравившейся должности.
За дополнительной информацией просят обращаться по телефону: 050 324 69 79 (Telegram) или на электронный адрес: [email protected]



Теги: Донбасс, вакансии, полиция
 
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