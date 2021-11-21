Боевики ОРДЛО обстреляли жилые дома в Катериновке и Новозвановке

21.11.2021 09:00

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают терроризировать мирное население, производя обстрелы населенных пунктов, расположенных на подконтрольной правительству Украины территории вблизи линии разграничения, применяя при этом как артиллерию, запрещенную Минскими соглашениями, так и другие виды вооружений. Об этом информирует украинская сторона СЦКК, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что 19 ноября в период с 12:30 до 12:45 вооруженные формирования РФ произвели обстрел населенного пункта Катериновка с применением станкового противотанкового гранатомета СПГ-9.

"Наблюдательной группой украинской стороны СЦКК была проведена фиксация последствий обстрела, в ходе которой установили, что огонь велся со стороны временно оккупированного населенного пункта Молодежное, было произведено 4 выстрела, в результате чего был поврежден жилой дом, хозяйственное помещение и прилегающая территория по адресу: ул. Коцюбинского, 20", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в этот же день, в период с 22:25 до 22:45, вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Новозвановка, Луганской области с применением минометов калибра 120 мм.

"Огонь велся по направлению временно оккупированного населенного пункта Калиново. Зафиксировали попадание 5 мин. В результате обстрела повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и прилегающая территория по адресам: с. Новозвановка, ул. Советская, д. 18, и д. 20", - информирует украинская сторона СЦКК.

"Данные факты были установлены и задокументированы наблюдательной группой украинской стороны СЦКК. Материалы переданы в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине", - отмечается в сообщении.