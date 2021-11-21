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Боевики ОРДЛО обстреляли жилые дома в Катериновке и Новозвановке
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают терроризировать мирное население, производя обстрелы населенных пунктов, расположенных на подконтрольной правительству Украины территории вблизи линии разграничения, применяя при этом как артиллерию, запрещенную Минскими соглашениями, так и другие виды вооружений. Об этом информирует украинская сторона СЦКК, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что 19 ноября в период с 12:30 до 12:45 вооруженные формирования РФ произвели обстрел населенного пункта Катериновка с применением станкового противотанкового гранатомета СПГ-9.
"Наблюдательной группой украинской стороны СЦКК была проведена фиксация последствий обстрела, в ходе которой установили, что огонь велся со стороны временно оккупированного населенного пункта Молодежное, было произведено 4 выстрела, в результате чего был поврежден жилой дом, хозяйственное помещение и прилегающая территория по адресу: ул. Коцюбинского, 20", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что в этот же день, в период с 22:25 до 22:45, вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Новозвановка, Луганской области с применением минометов калибра 120 мм.
"Огонь велся по направлению временно оккупированного населенного пункта Калиново. Зафиксировали попадание 5 мин. В результате обстрела повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и прилегающая территория по адресам: с. Новозвановка, ул. Советская, д. 18, и д. 20", - информирует украинская сторона СЦКК.
"Данные факты были установлены и задокументированы наблюдательной группой украинской стороны СЦКК. Материалы переданы в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине", - отмечается в сообщении.
Теги: Донбасс, обстрел, жилой дом, ОРДЛО, НВФ
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