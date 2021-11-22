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Сутки в ООС: два обстрела, потерь нет
За прошедшие сутки, 21 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в фейсбуке.
В направлении Попасной оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
В сторону Катериновки на Луганщине противник совершил обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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