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В Краматорске открылся новый торговый центр

22.11.2021 08:00
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В Краматорске открылся новый торговый центр

В субботу, 20 ноября в Краматорске состоялось открытие торгового центра "EuroPlaza". Об этом сообщает городской голова Александр Гончаренко в Facebook.
"EuroPlaza" - торговый центр, который за 2,5 года был построен на пересечении ул. Дворцовой и М. Приймаченко. Сегодня это четырехэтажное здание с десятками магазинов, несколькими кафе, рестораном, фитнес-залом, детской игровой комнатой и продуктовым супермаркетом.
 Для Краматорска "EuroPlaza" - это более 200 новых рабочих мест, дополнительные инвестиции в городской бюджет и дальнейшее процветание города.
"В наше сложное время карантинных ограничений, которые значительно ударили по бизнесу, очень непросто начинать предпринимательскую деятельность. И мне очень приятно, что крупные торговые сети не побоялись и создали в нашем городе новый масштабный комплекс", - сообщил Гончаренко.



Теги: Донбасс, Краматорск, торговый центр, открытие
 
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