На Донбассе за сутки семь обстрелов, ранены два бойца ВСУ

23.11.2021 09:00

Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки совершили семь обстрелов по позициям ВСУ на Донбассе. Двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 23 ноября.

"Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного раненого – удовлетворительное, другого – тяжелое", – говорится в сообщении.

Так, в направлении Попасной противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Причепиловки враг дважды совершил обстрелы, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В районе Лебединского сепаратисты открывали огонь два раза, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм.

У Каменки украинские позиции были обстреляны из минометов калибра 82 мм. А вблизи Павлополя противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В свою очередь украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.