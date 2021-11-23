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Архив - Донецкая область

На Донбассе за сутки семь обстрелов, ранены два бойца ВСУ

23.11.2021 09:00
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На Донбассе за сутки семь обстрелов, ранены два бойца ВСУ

Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки совершили семь обстрелов по позициям ВСУ на Донбассе. Двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 23 ноября.
"Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного раненого – удовлетворительное, другого – тяжелое", – говорится в сообщении.
Так, в направлении Попасной противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Причепиловки враг дважды совершил обстрелы, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В районе Лебединского сепаратисты открывали огонь два раза, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм.
У Каменки украинские позиции были обстреляны из минометов калибра 82 мм. А вблизи Павлополя противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В свою очередь украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.



Теги: Донбасс, обстрелы, раненые, ООС
 
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