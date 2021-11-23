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Нардеп подтвердил использование Javelin на Донбассе
Бойцы ВСУ использовали на Донбассе противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin. Об этом заявил глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин.
"На днях распространилась информация о том, что в зоне ООС использовали противотанковый ракетный комплекс Javelin. Да, это правда. Наши воины использовали его во время ведения боя. Пока не имею права разглашать, где это произошло и при каких обстоятельствах, но скажу следующее – предупреждая любые дальнейшие заявления и манипуляции относительно того "может ли Украина защищаться, не запрещено ли это", да, может, мы имеем право на защиту своей земли, именно так, как считаем нужным – с использованием Javelin или Bayraktar, либо другого оружия, которое есть на балансе ВСУ. Потому что мы защищаем собственное государство", - отметил нардеп "Слуги народа".
Теги: Донбасс, нардеп, Javelin
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