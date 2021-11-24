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В Краматорске открылись еще четыре пункта вакцинации от COVID-19
На базе четырех больниц Краматорска начали работу пункты вакцинации, где в будние дни можно получить первую или вторую дозы вакцины по предварительной записи. Об этом сообщил начальник отдела здравоохранения Краматорского горсовета Андрей Петриченко в ходе сессии 24 ноября, передает «ОстроВ».
Это горбольница №1 по ул. Олексы Тихого, 17, каб. 13. Время работы – с 12:00 до 16:00. Телефон для записи: 050 756 92 01.
В городской больнице №2 желающих получить COVID-прививку принимают с 12:30 до 14:30 в дневном стационаре по ул. Днепровская, 14. Телефоны для записи: 062 646 94 03, 050 958 83 12.
В третьей больнице по ул. Героев Украины, 17 бригада медиков работает в корпусе №1 на первом этаже с 09:00 до 15:00. Телефон для записи: 062 645 95 15.
Еще один такой пункт работает в Детском территориальном медицинском объединении по ул. Героев Украины, 20, каб. 10. Сделать прививку здесь можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:30. Телефоны для записи: 062 643 13 05, 073 312 01 11.
Напомним, что также продолжают функционировать центры массовой вакцинации на автостанции по бул. Машиностроителей, в ТЦ «Эпицентр» по ул. М. Примаченко, 14 и на территории железнодорожного вокзала. Для получения прививки при себе необходимо иметь паспорт, идентификационный номер и мобильный телефон.
Общее число вакцинированных от COVID-19 с начала прививочной кампании в Краматорске – 92 688, что составляет почти 60% от количества взрослого населения.
Теги: Донбасс, Краматорск, вакцинация, COVID-19
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