В Краматорске открылись еще четыре пункта вакцинации от COVID-19

24.11.2021 17:00

На базе четырех больниц Краматорска начали работу пункты вакцинации, где в будние дни можно получить первую или вторую дозы вакцины по предварительной записи. Об этом сообщил начальник отдела здравоохранения Краматорского горсовета Андрей Петриченко в ходе сессии 24 ноября, передает «ОстроВ».

Это горбольница №1 по ул. Олексы Тихого, 17, каб. 13. Время работы – с 12:00 до 16:00. Телефон для записи: 050 756 92 01.

В городской больнице №2 желающих получить COVID-прививку принимают с 12:30 до 14:30 в дневном стационаре по ул. Днепровская, 14. Телефоны для записи: 062 646 94 03, 050 958 83 12.

В третьей больнице по ул. Героев Украины, 17 бригада медиков работает в корпусе №1 на первом этаже с 09:00 до 15:00. Телефон для записи: 062 645 95 15.

Еще один такой пункт работает в Детском территориальном медицинском объединении по ул. Героев Украины, 20, каб. 10. Сделать прививку здесь можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:30. Телефоны для записи: 062 643 13 05, 073 312 01 11.

Напомним, что также продолжают функционировать центры массовой вакцинации на автостанции по бул. Машиностроителей, в ТЦ «Эпицентр» по ул. М. Примаченко, 14 и на территории железнодорожного вокзала. Для получения прививки при себе необходимо иметь паспорт, идентификационный номер и мобильный телефон.

Общее число вакцинированных от COVID-19 с начала прививочной кампании в Краматорске – 92 688, что составляет почти 60% от количества взрослого населения.