За сутки в ООС четыре обстрела, один украинский воин ранен

24.11.2021 08:00

На Донбассе за прошедшие сутки, 23 ноября, зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает штаб ООС.

Отмечается, что в направлении Зайцевого вражеские войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у Верхнеторецкого враг совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Шумов открывался огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Широкино противник применял минометы калибра 120 мм.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Он находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья-удовлетворительное.