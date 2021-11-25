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Архив - Донецкая область

В Мариуполе один из центров вакцинации сменил адрес

25.11.2021 15:00
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В Мариуполе один из центров вакцинации сменил адрес

С 26 ноября Центр массовой вакцинации с железнодорожного вокзала переезжает в ТЦ "Браво" по проспекту Металлургов, 53. Об этом сообщает Городской совет Мариуполя в Telegram.
График работы: ежедневно с 10:00 до 18:00. Этот прививочный пункт будет обеспечен всем необходимым для быстрой вакцинации.
Будут вакцинировать медицинские работники. Также будет организовано место для заполнения соглашений, проведения прививок и отдыха после процедуры.
Новая локация позволит сделать прививку более комфортной, доступной и сможет увеличить количество вакцинированного населения.
Напоминаем, что в Мариуполе можно также вакцинироваться в пунктах вакцинации, расположенных в:
- областном клиническом противотуберкулезном диспансере по адресу Центральный р-н, ул. Георгиевская, 72. Пункт работает с 08:00 до 14:00 с понедельника по пятницу;
- ТРЦ "ПортCity" по адресу Запорожское шоссе, 2;
- ТЦ "Эпицентр" по проспекту Мира, 130;
- социальном офисе "Мультицентр" по адресу ул. Украинского казачества, 51.



Теги: Донбасс, Мариуполь, вакцинация, центр, COVID-19
 
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