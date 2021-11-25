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В ОРДО прибыл гумконвой из России с вакциной «Спутник Лайт»
25.11.2021 11:00
Российский гуманитарный конвой доставил в ОРДО 290 000 доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сегодня сообщили в "министерстве здравоохранения" непризнанной "республики".
Были привезены также лекарственные и диагностические иммунобиологические препараты, изделия медназначения и медицинское оборудование. Общий вес груза - более 92 тонн.
Теги: Россия, Донбасс, вакцина, гумконвой, ОРДО, COVID-19
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