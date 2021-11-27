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Архив - Донецкая область

На Донетчине назначили нового главу областной полиции

27.11.2021 09:00
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На Донетчине назначили нового главу областной полиции

Главное управление Нацполиции в Донецкой области возглавил Руслан Осипенко. В пятницу, 26 ноября его представил личному составу глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донетчины.
Новый руководитель полиции Донетчины работает в органах внутренних дел с 1996 года, проходил службу в Киевской, Полтавской, Николаевской областях, департаменте стратегических расследований Нацполиции, в том числе на руководящих должностях. В 2020 году занимал должность заместителя начальника-начальника криминальной полиции Черкасской области. С октября 2021 года временно исполнял обязанности начальника ГУНП в Херсонской области.
Его предшественником был Николай Семенишин, который возглавлял полицию Донецкой области с 2017 года. Теперь он руководит Национальной полицией в Одесской области.



Теги: Донецкая область, полиция, назначение, глава
 
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