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Мариуполь занял первое место в рейтинге доступности городов Украины
26 ноября ОО "Доступно.UA" опубликовала рейтинг доступности 19 городов Украины в рамках проекта "Тостер". Об этом сообщает "Рубрика".
Рейтинг доступности украинских городов "Тостер" – проект общественной организации "Доступно.UA", основанный в 2019 году. Целью проекта является проверка уровня архитектурной доступности украинских городов для маломобильных групп населения, отслеживание динамики изменения инфраструктуры украинских городов, мотивации городских властей и введение конкурентной составляющей к созданию удобной инфраструктуры.
В течение года команда Доступно.UA посетила 19 городов Украины и промониторила их на доступность. Среди категорий, по которым оценивали город по безбарьерности, были ЦПАУ, здания городских советов, центральные больницы, тротуары, перекрестки, переходы, общественный транспорт, заведения питания (с туалетом), аптеки, супермаркеты, продуктовые магазины, ТЦ и велодорожки.
Первое место рейтинга среди больших городов занял Мариуполь:
1 место – Мариуполь (19,61 %)
2 место – Чернигов (19,46 %)
3 место – Житомир (18,21 %)
4 место – Винница (16,82 %)
5 место – Черкассы (16,02 %)
6 место – Полтава (15,95 %)
7 место – Ровно (15,76 %)
8 место — Сумы (14,85%)
9 место – Краматорск (12,25 %)
10 место – Черновцы (11,06 %)
11 место – Славянск (10,67 %)
12 место – Ивано-Франковск (9,7 %)
13 место — Николаев (7,59%)
14 место – Херсон (6,45 %)
15 место – Тернополь (6,38 %)
16 место — Каменец-Подольский (6,27%).
Рейтинг малых городов выглядит так:
1 место – Боярка (15,53 %)
2 место – Дружковка (10,36 %)
3 место – Старобельск (7,98 %)
Рейтинг "Доступный восток" выглядит следующим образом:
1 место – Мариуполь (19,61 %)
2 место – Краматорск (12,28 %)
3 место – Дружковка (10,36 %)
4 место – Славянск (9,98 %)
5 место – Старобельск (7,98 %).
Теги: Мариуполь, город, рейтинг
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