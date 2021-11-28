В зоне ООС за сутки пять обстрелов, без потерь у ВСУ

28.11.2021 10:00

За прошедшие сутки сепаратисты пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе три раза из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 28 ноября.

Так, в направлении Марьинки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм, а вблизи Пивенного велся обстрел из минометов калибра 82 мм.

В сторону Золотого-4 противник применил минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Кроме того, неподалеку от этого населенного пункта было осуществлено дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

В районе Новолуганского враг обстрелял украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов.

Поразделения ВСУ открывали ответный огонь.