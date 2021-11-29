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НВФ снизили активность на Донбассе

29.11.2021 08:28
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НВФ снизили активность на Донбассе

За прошедшие сутки, 28 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в фейсбуке.
Так, в направлении Пивденного враг совершил обстрелы, применяя минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в утренней сводке 29 ноября.



Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
 
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