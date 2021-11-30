Станица Луганская частично обесточена в результате обстрела НВФ

30.11.2021 08:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки сепаратисты восемь раз нарушили режим прекращения огня, два из которых с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.

"В районе Светлодарска и Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Недалеко от Новоалександровки сепаратисты совершили обстрел из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В сторону Станицы Луганской враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм. Под обстрелы попали окрестности этого населенного пункта. Одно гражданское лицо получило ранение", - говорится в сообщении.

Также в направлении населенного пункта Старый Айдар противник применил минометы калибра 120 мм. А у Новолуганского дважды открывал огонь, используя ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Бойцов госпитализировали. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное.

Добавим, из-за обстрела частично обесточена Станица Луганская. Обстрел длился около часа и велся из тяжелого вооружения. Поврежденные воздушные линии энергетики планируют восстанавить сегодня.