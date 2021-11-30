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Архив - Донецкая область

Станица Луганская частично обесточена в результате обстрела НВФ

30.11.2021 08:00
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Станица Луганская частично обесточена в результате обстрела НВФ

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки сепаратисты восемь раз нарушили режим прекращения огня, два из которых с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.
"В районе Светлодарска и Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Недалеко от Новоалександровки сепаратисты совершили обстрел из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В сторону Станицы Луганской враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм. Под обстрелы попали окрестности этого населенного пункта. Одно гражданское лицо получило ранение", - говорится в сообщении.
Также в направлении населенного пункта Старый Айдар противник применил минометы калибра 120 мм. А у Новолуганского дважды открывал огонь, используя ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Бойцов госпитализировали. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное.
Добавим, из-за обстрела частично обесточена Станица Луганская. Обстрел длился около часа и велся из тяжелого вооружения. Поврежденные воздушные линии энергетики планируют восстанавить сегодня.



Теги: Донбасс, ранение, обстрел, электроснабжение, Станица Луганская, ООС
 
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