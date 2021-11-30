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Сто жителей ОРДЛО приняли в партию "Единая Россия"
30.11.2021 15:00
Сто жителей неподконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами получили партийные билеты российской политической партии "Единая Россия". Об этом заявил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий во время форума в Донецке, передает ресурс коллаборантов "ДАН".
"Сегодня по поручению секретаря генерального совета партии "Единая Россия" [Андрея Турчака] первые 100 жителей Донбасса — граждане России получили партийные билеты Всероссийской политической партии "Единая Россия"", — сказал Водолацкий.
Теги: Донецк, форум, Единая Россия, ОРДЛО
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