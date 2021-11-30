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В ОРДО заявили о возобновлении кампании по вакцинации от COVID-19
Вакцина «Спутник Лайт», полученная на прошлой неделе, поэтапно распределяется в пункты вакцинации, организованные по всей территории ОРДО. Об этом сообщили в "минздраве ДНР".
С 12-00 сегодняшнего дня кампания по иммунизации возобновлена в шести прививочных пунктах:
- ГБУ «ЦПМСП № 1 г. Донецка» Амбулатория № 7
г. Донецк, ул. Донэнерго, 23 а
- ГБУ «ЦПМСП № 3 г. Донецка» Амбулатория № 2
г. Донецк, ул. Овнатаняна, 16
- ГБУ «ЦПМСП № 3 г. Донецка» Амбулатория № 6
г. Донецк, ул. Павших Коммунаров, 96
- ГБУ «ЦПМСП № 13 г. Донецка» Амбулатория № 1
г. Донецк, ул. Челюскинцев, 188в
- ГБУ «ЦПМСП г. Тореза» Амбулатория № 1, №5
г. Торез, ул. 50 лет СССР, 3
- ГБУ «ЦПМСП г. Снежное» Амбулатория № 4
г. Снежное, ул. Руднева, 15
В течение недели вакцина будет доставлена во все пункты вакцинации.
Пройти вакцинацию может любой желающий, для чего необходимо обратиться в регистратуру учреждения здравоохранения, где организован прививочный пункт.
Теги: вакцинация, ОРДО, COVID-19
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