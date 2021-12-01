На Донетчине еще 65 человек получат компенсацию за разрушенное в ходе агрессии РФ жилье

01.12.2021 10:00

Денежные компенсации для 65 владельцев разрушенного в ходе боевых действий жилья в Донецкой области назначены по результатам заседания 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Так, специальная комиссия приняла решение о предоставлении денежной компенсации и включении в обобщенный список 65 жителей региона, которые владеют 40 объектами разрушенного жилья.

Четырнадцать из них расположены в поселке Широкино, десять – в Авдеевке, девять – в Марьинке, три – в Песках, два – в Гранитном, по одному – в поселках Водяное и Яснобродовка.

Таким образом, по результатам заседания пострадавшие получат компенсацию на общую сумму 11,4 млн гривень, что составляет более 285 тысяч гривень за один разрушенный объект.

В целом с начала года комиссиями в Донецкой и Луганской областях принято решение о предоставлении компенсации 454 пострадавшим, которые являются владельцами 380 объектов жилищного фонда на общую сумму более 105 млн гривень.

Напомним, что денежные компенсации предоставляют жителям Донбасса, являющимся собственниками жилья на контролируемой правительством территории, которое было разрушено после 14 апреля 2014 года. Предельный размер выплаты составляет 300 тысяч гривень.