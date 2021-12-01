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Сутки в ООС: четыре нарушения, у ВСУ без потерь
На Донбассе сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением оружия, запрещенного минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в среду, 1 декабря.
В направлении Нью-Йорка враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Южного сепаратисты совершили обстрелы дважды, используя минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В сторону Шумов противник вел огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Потерь среди украинских военнослужащих нет. Бойцы ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями оружие, и заставили противника прекратить обстрелы.
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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