Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Краматорск прибыла вторая партия новых автобусов

01.12.2021 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Краматорск прибыла вторая партия новых автобусов

В ноябре Краматорск получил первую партию, девять единиц, автобусов Эталон А 08128 «Троянда» Черниговского автозавода. Сейчас в КП «КТТУ» приехало еще 9 машин. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
Планируется, что новые транспортные средства выйдут на маршруты уже в середине декабря.
Как отметил Александр Гончаренко, в начале января 2022 года город приобретет еще 5 автобусов, таким образом, в Краматорске будет 32 единицы новой техники, которые заменят старый общественный транспорт.
Эталон А08128 «ТРОЯНДА» рассчитан на 70 мест, из которых 24 посадочных, из них 4 для людей с инвалидностью, цифровые информационные табло и звуковые системы оповещения.



Теги: Донбасс, Краматорск, автобусы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх