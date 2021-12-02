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Архив - Донецкая область

В Славянске с завтрашнего дня подорожает проезд в троллейбусах

02.12.2021 15:00
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В Славянске с завтрашнего дня подорожает проезд в троллейбусах

В Славянске в грядущую пятницу (3 декабря) будет повышен тариф на проезд в троллейбусах. Об этом сообщает "Карачун" со ссылкой на руководителя транспортного отдела Славянской ВГА Риммы Макиенко.
Теперь вместо 4 гривен пассажирам нужно будет заплатить 7 гривен.
О необходимости такого повышения ранее заявлял руководитель Славянского троллейбусного управления Сергей Иванченко.



Теги: Славянск, тариф, троллейбус, проезд
 
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