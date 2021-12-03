Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Сутки в ООС: шесть обстрелов, ранен украинский воин

03.12.2021 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сутки в ООС: шесть обстрелов, ранен украинский воин

За сутки, 2 декабря, сепаратисты на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, при этом дважды - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 3 декабря.
В направлении Новолуганского враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов. В сторону Широкино сепаратисты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Красногоровки противник применил минометы калибра 120 мм.
У Водяного враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе Катериновки, в Луганской области, обстрелы осуществлялись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Возле Светлодарска сепаратисты обстреляли наши позиции из стрелкового оружия.
В результате обстрелов со стороны сепаратистов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Военный госпитализирован, состояние его здоровья - удовлетворительное.
Украинские военные открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.



Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх