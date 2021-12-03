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Архив - Донецкая область

В Мариуполе анонсировали запись на продуктовые корзины для вакцинированных пенсионеров

03.12.2021 14:00
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В Мариуполе анонсировали запись на продуктовые корзины для вакцинированных пенсионеров

На следующей неделе в Мариуполе будут раздавать продуктовые корзины для вакцинированных пенсионеров. В горсовете рассказали, кому и как их получить. Об этом сообщает городской совет Мариуполя.
Жители Мариупольской территориальной громады старше 70 лет, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19, получат продуктовые корзины. Выдача планируется с 10 декабря по предварительной записи на единую линию департамента соцзащиты населения: (098) 188-08-46.
Чтобы избежать очередей, оператор назначит удобные для получателя дату и время.
Чтобы получить набор необходимо предъявить следующие документы:

  • Паспорт
  • ИНН
  • Сертификат о прохождении вакцинации двумя дозами
  • Справка подтверждающая статус внутренне перемещенного лица (при наличии)

Локации выдачи:

  • Территориальный центр Центрального района (пр. Мира, 80);
  • Территориальный центр Кальмиусского района (ул. Сеченова, 84);
  • Территориальный центр Левобережного района (бул. Меотиды, 20а);
  • Департамент соцзащиты населения: пр. Металлургов, 35; пер. Рижский, 40.

В набор войдут наиболее востребованные продукты. Среди них - макаронные изделия, крупы, мука, консервы, сладости, чай. Общий вес продуктовой корзины - более 5 кг.
"Таким образом, мы поддерживаем и благодарим людей старшего возраста за их ответственную позицию к своему здоровью, за их вклад в борьбу с пандемией. С заботой о них мы открыли в территориальных центрах пункты вакцинации, где они могут без очередей и в комфортных условиях сделать прививку от COVID-19. Люди пожилого возраста находятся в зоне риска, мы создаем возможности для вакцинации. Это надежный способ защитить их здоровье и позаботиться об окружающих людях", — рассказала директор департамента социальной защиты населения Ирина Коробка.



Теги: Донбасс, пенсионер, Мариуполь, продукты, вакцинация, COVID-19
 
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