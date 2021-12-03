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Жители Славянска пожаловались на неприятный запах водопроводной воды
Последние несколько дней жители Славянска стали все чаще говорить о том, что вода в кранах имеет неприятный, неестественный запах. Так, пользователи соцсетей пишут, что вода имеет запах лекарств или корвалола. Кто-то утверждает, что она пахнет керосином или ацетоном, сообщает 6262.com.ua.
В Славгорводоканале объяснили, с чем это связано. Сообщается, что 1 и 2 декабря в воде реки Северский Донец (основном источнике подачи воды на город) лаборатория водоканала зафиксировала увеличение концентрации аммония. Причем, 2 декабря показатели содержания аммония в Северском Донце меньше по сравнению с показателями 1 декабря.
"На сегодняшний день питьевая вода, подаваемая потребителям города, отвечает требованиям ГосСанПиН 2.2.4-171-10, кроме запаха. Присутствие в воде необычного запаха обусловлено содержанием ионов аммония неестественного характера.
Превышение концентрации аммония в источнике не влияет на качество питьевой воды, показатели качества не выходят за пределы допустимых норм. Это подтверждают протоколы результатов исследования питьевой воды", - отметили в водоканале.
Теги: Донбасс, Славянск, запахи, вода
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