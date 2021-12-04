Сутки в ООС: шесть обстрелов, ранен военный

04.12.2021 10:00

На Донбассе за минувшие сутки, 3 декабря, зафиксировано шесть нарушений режима тишины. В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Пострадавший находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

В направлении Красногоровки враг вел огонь из противотанковой пушки МТ-12, в сторону Крымского - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Станицы Луганской противник дважды вел обстрелы, применяя артиллерию калибра 122 мм и вооружение БМП-1.

Возле Зайцевого вражеские войска вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в районе Попасной – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Отмечается, что в ответ на обстрелы противника украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.