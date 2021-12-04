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Сутки в ООС: шесть обстрелов, ранен военный
На Донбассе за минувшие сутки, 3 декабря, зафиксировано шесть нарушений режима тишины. В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Пострадавший находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
В направлении Красногоровки враг вел огонь из противотанковой пушки МТ-12, в сторону Крымского - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Станицы Луганской противник дважды вел обстрелы, применяя артиллерию калибра 122 мм и вооружение БМП-1.
Возле Зайцевого вражеские войска вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в районе Попасной – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Отмечается, что в ответ на обстрелы противника украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
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