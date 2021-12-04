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В ДонОГА объяснили причину неприятного запаха водопроводной воды в Славянске
Неприятный запах воды в кранах жителей Славянска – вопрос сугубо биологический, отметил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой облгосадминистрации Сергей Гончаренко, сообщает ОстроВ.
«Когда в реку Северский Донецк и другие реки, из которых берется вода, попадает большое количество соединений азота, то при повышении температуры воды это приводит к быстрому разрастанию сине-зеленых водорослей. Продукты их жизнедеятельности и отмирания дают именно этот неприятный запах», - пояснил он.
По его словам, сейчас корректируются процессы относительно обработки воды на фильтровальных станциях КП «Компания «Вода Донбасса». В частности, для обеззараживания используются перманганат калия и активированный уголь.
Несмотря на неприятный запах, вода соответствует своим химическим свойствам и нормам.
«Это пройдет, как только хоть немного снизится температура. Начало декабря, а на улице +8°. У каждой разновидности водорослей или растений свой температурный диапазон. Вода мониторится ежедневно», - резюмировал Гончаренко.
Теги: Донбасс, Славянск, причины, запахи, вода
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