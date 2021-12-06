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На Донбассе возобновились обстрелы
06.12.2021 09:00
После суток "тишины", сепаратисты вновь нарушили режим прекращения огня, обстреляв Новоселовку. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
"В сторону Новоселовки оккупанты произвели обстрел из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - указано в сводке.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Теги: Донбасс, обстрелы, режим тишины, ООС
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