На Донбассе возобновились обстрелы

06.12.2021 09:00

После суток "тишины", сепаратисты вновь нарушили режим прекращения огня, обстреляв Новоселовку. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В сторону Новоселовки оккупанты произвели обстрел из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - указано в сводке.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.