Резников и Залужный вручили награды воинам в зоне ООС

06.12.2021 10:00

5 декабря в район проведения операции Объединенных сил прибыли Министр обороны Украины Алексей Резников и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В преддверии тридцатой годовщины Вооруженных сил Украины глава оборонного ведомства наградил военнослужащих знаками отличия и ценными подарками. В частности Алексей Резников вручил военным, которые проходят службу в составе сил ООС, знаки отличия Минобороны – "Огнестрельное оружие" и "Холодное оружие", а также часы с символикой министерства обороны".

"Кроме того, вместе с Командующим объединенными силами генерал-лейтенантом Александром Павлюком чиновники побывали на передовых позициях, где поздравили воинов с наступающим праздником и отметили лучших", - резюмируется в сообщении.