- В Краматорск прибыли 34 новых бронемашины для ВСУ14:00
- На Донетчине СБУ задержала боевика НВФ "Сомали"13:00
- Резников и Залужный вручили награды воинам в зоне ООС10:00
- На Донбассе возобновились обстрелы09:00
- На Донбассе целые сутки сохраняется режим тишины10:00
- Главари ОРДЛО получили партбилеты "Единой России"15:00
- В ДонОГА объяснили причину неприятного запаха водопроводной воды в Славянске12:00
- Сутки в ООС: шесть обстрелов, ранен военный10:00
- В Мариуполе анонсировали запись на продуктовые корзины для вакцинированных пенсионеров14:00
- Жители Славянска пожаловались на неприятный запах водопроводной воды13:00
В Краматорск прибыли 34 новых бронемашины для ВСУ
На центральной площади Краматорска расположились 34 новых бронемашины «Козак-2М1». Это - подготовительная работа к празднованию 30-летия Вооруженных сил Украины, сообщает ОстроВ.
Торжественная часть мероприятия начнется сегодня в 18 часов. Во время неё военная техника будет торжественно передана представителям различных армейских частей.
Кроме того военным частям торжественно вручат почетные наименования и боевые флаги. Также запланирован концерт, неформальное общение, угощение армейской кашей и чаем всех, кто посетит праздник. В Краматорске выступит лидер белорусской группы "Брутто" Сергей Михалок.
Планируется, что будет проведен телемост «Харьков-Киев-Краматорск-Львов-Одесса-Озерное», который соединит участников празднования: в Краматорске - на площади Мира, в Харькове - на площади Свободы, в Одессе - участок возле Морского вокзала, а также село Озерное Житомирской области, Львов - на площади перед памятником Шевченко и Киев - на Михайловской площади.
Ожидается, что в прямом включении примет участие Президент Украины Владимир Зеленский, руководство Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины. В Краматорске к телемосту присоединится командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Теги: Донбасс, Краматорск, юбилей, ВСУ
- В Краматорск прибыли 34 новых бронемашины для ВСУ14:00
- На Донетчине СБУ задержала боевика НВФ "Сомали"13:00
- Резников и Залужный вручили награды воинам в зоне ООС10:00
- На Донбассе возобновились обстрелы09:00
- В ОРЛО сильный снегопад вызвал масштабные отключения электричества13:00
- На Донбассе целые сутки сохраняется режим тишины10:00
- На Луганщине запустили социальный автобус в прифронтовое Золотое-417:00
- Главари ОРДЛО получили партбилеты "Единой России"15:00
- В ДонОГА объяснили причину неприятного запаха водопроводной воды в Славянске12:00
- Сутки в ООС: шесть обстрелов, ранен военный10:00
- В Краматорск прибыли 34 новых бронемашины для ВСУ14:00
- На Донетчине СБУ задержала боевика НВФ "Сомали"13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 декабря12:00
- Жителей Украины предупредили об ухудшении погодных условий11:00
- Резников и Залужный вручили награды воинам в зоне ООС10:00
- На Донбассе возобновились обстрелы09:00
- В Украине изменились правила карантина08:00
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 декабря15:00
- В ОРЛО сильный снегопад вызвал масштабные отключения электричества13:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?17:00
- Как встретить Новый год безопасно?08:00
- Как будут штрафовать за продажу лекарств малолетним?17:00
- Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?16:00
- "Прометей": очередной шаг к победе в Суперлиге10:00
- Зеркало, как альтернатива для входа и принцип получения активных выигрышей15:00
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря
- В ОРЛО ввели обязательную COVID-вакцинацию некоторых групп населения
- В ДонОГА объяснили причину неприятного запаха водопроводной воды в Славянске
- Главари ОРДЛО получили партбилеты "Единой России"
- Жители Славянска пожаловались на неприятный запах водопроводной воды
- В ОРЛО сильный снегопад вызвал масштабные отключения электричества
- В Мариуполе анонсировали запись на продуктовые корзины для вакцинированных пенсионеров
- На Донбассе возобновились обстрелы
- В Белом доме озвучили дату и темы переговоров Байдена и Путина
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів